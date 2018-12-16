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Новая церковь открыта для всех, кто пока находится под властью МП

Киев • УНН

 • 11023 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний сказал после избрания, что новая Поместная церковь открыта и ждет всех, кто пока находится под властью Московского патриархата. Об этом руководитель Информационного отдела Киевской патриархии, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил журналистам, передает УНН.

Новая церковь открыта для всех, кто пока находится под властью МП

"К сожалению, хотя мы говорим о единой Поместной церкви, она разделена, так как часть еще в составе Московского патриархата. Сегодня блаженнейший Епифаний сказал в своем слове после избрания, что эта церковь открыта и ждет всех наших братьев и сестер, священников, епископов, кто пока еще находится под властью Московского патриархата, но хочет видеть реальность новой единой поместной православной церкви", - отметил звезда.

Он пояснил, ссылаясь на письмо, которое прислал Святейший Вселенский патриарх Варфоломей митрополиту Онуфрию, что с момента избрания канонического предстоятеля православной церкви Украины последний теряет право на этот титул.

"То есть, с точки зрения Вселенского православия, присутствие Московского патриархата на территории Украины уже не соответствует канонам. Канонам соответствует пребывания в поместной православной автокефальной церкви. С точки зрения украинского законодательства, безусловно, Московский патриархат будет существовать в Украине, потому что есть люди, которые выбирают эту церковь", - добавил Заря.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.

Как сообщал УНН, Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний на голосовании за предстоятеля новой автокефальной поместной Православной церкви Украины одержал победу над митрополитом Винницким и Барским Симеоном с отрывом в 20 голосов.

Согласно Уставу имя Предстоятеля автокефальной поместной Православной Церкви Украины провозглашается во всех храмах Церкви по формуле "Блаженнейший Епифаний, Митрополит Киевский и всея Украины". Официальное название согласно Уставу - Православная Церковь Украина.

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