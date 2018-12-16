Нова церква відкрита для всіх, хто поки знаходиться під владою МП

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній сказав після обрання, що нова Помісна церква є відкритою і чекає на всіх, хто поки знаходиться під владою Московського патріархату. Про це керівник Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ КП Євстратій Зоря повідомив журналістам, передає УНН.