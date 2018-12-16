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Нова церква відкрита для всіх, хто поки знаходиться під владою МП

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній сказав після обрання, що нова Помісна церква є відкритою і чекає на всіх, хто поки знаходиться під владою Московського патріархату. Про це керівник Інформаційного відділу Київської патріархії, секретар Священного Синоду УПЦ КП Євстратій Зоря повідомив журналістам, передає УНН.

Нова церква відкрита для всіх, хто поки знаходиться під владою МП

“Нажаль, хоча ми кажемо про єдину Помісну церкву, вона є поділена, бо значна частина ще є у складі Московського патріархату. Сьогодні блаженіший Епіфаній сказав у своєму слові після обрання, що ця церква відкрита і чекає на всіх наших братів і сестер, священиків, єпископів, хто поки що ще знаходиться під владою Московського патріархату, але бажає творити реальність нової єдиної помісної православної церкви”, — зазначив Зоря.

Він пояснив, посилаючись на лист, який надіслав святіший Вселенський патріарх Варфоломій митрополиту Онуфрію, що з моменту обрання канонічного предстоятеля православної церкви України останній втрачає право на цей титул.

“Тобто, з точки зору Вселенського православ’я, присутність Московського патріархату на території України вже не відповідає канонам. Канонам відповідає перебування у помісній православній автокефальній церкві. З точки зору українського законодавства, безперечно, московський патріархат буде існувати в Україні, тому що є люди, які обирають саме цю церкву”, — додав Зоря.

Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.

Як повідомляв УНН, Митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній на голосуванні за предстоятеля нової автокефальної помісної Православної церкви України здобув перемогу над митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном з відривом у 20 голосів.

Згідно Статуту ім‘я Предстоятеля автокефальної помісної Православної Церкви України підноситься у всіх храмах Церкви за формулою “Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України”. Офіційна назва згідно Статуту — Православна Церква України.

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