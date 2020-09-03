Новая схема наживы через ПЦР: в Ивано-Франковской области людей "заставляют" лечить "ковид" за свой счет

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 6248 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 65727 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 102279 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 174999 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 179468 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 386693 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 224462 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 498605 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348939 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229943 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 22260 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 16534 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 34034 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

14:36 • 17282 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 42631 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 139547 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 127595 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 216442 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 386693 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 498605 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 6242 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 34350 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37348 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44979 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 74718 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Новая схема наживы через ПЦР: в Ивано-Франковской области людей "заставляют" лечить "ковид" за свой счет

Киев • УНН

 • 17116 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Центральная городская больница Ивано-Франковской области отказывает пациентам в бесплатном лечении коронавируса. Об этом в Facebook написала жительница Ивано-Франковска Ольга Бардзый, передает УНН.

Новая схема наживы через ПЦР: в Ивано-Франковской области людей "заставляют" лечить "ковид" за свой счет

"Выделенные средства на лечение короновируса красиво отмываются долгой работой ПЦР-теста в государственной больнице. Соответственно, человек лечится за свой счет, но уже идет плюсиком статистике", - пишет она.

Бардзый рассказала историю своей знакомой. Последняя поступила в больницу с пневмонией, и с подозрением на короновирус. Хотя ПЦР-тест показал отрицательный результат, добавила Бардзый.

"Ее положили в одну палату с людьми, которые имеют положительный ПЦР. Лечение для нее платное, так как короновирус у нее не подтвержден", - пишет Бардзый.

Франковчанка добавила, что позже ее подругу протестовали методом ИФА. Результат обнаружил антитела в крови пациента. Медики начали лечить коронавирус, но не бесплатно, потому что все еще ждут положительного теста ПЦР, пишет Бардзый.

"Сколько ждать ПЦР в больнице? 10 дней. На слова, что готовы оплатить ПЦР в частной говорят - нет, надо их", - возмущается она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Укргентех" получал реагенты для ПЦР как "гуманитарку", но тестов продал Украине на 36 млн грн - СМИ

Медики говорят, что никаких средств и медикаментов для борьбы с коронавирусом у них нет.

"Хотя еженедельно отчитываются по группам сколько денег выделено на лечение больных. Вывод: выделенные средства на лечение короновируса красиво отмываются долгой работой ПЦР-теста в государственной больнице. Соответственно, человек лечится за свои средства, но идет плюсиком статистике. Думаю и деньги на него тоже списываются", - резюмировал Бардзый.

Напомним, по оценкам ученых, каждый пятый ПЦР-тест показывает ложный отрицательный результат .

Также напомним, на днях правоохранители разоблачили схему производства фейковых ПЦР-тестов в Харьковской области. Подпольные наборы продавали через Prozorro. Выторговали около 24 млн гривен. Реализовывалась продажа через разветвленную сеть ФЛП, однако каких именно ни в ГФС, а в прокуратуре харьковской области пока так и не назвали.

По словам бывшего заместителя генпрокурора Виктора Чумака, такая схема вряд ли бы существовала "без покровителей во власти".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,039.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,793.29