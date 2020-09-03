Новая схема наживы через ПЦР: в Ивано-Франковской области людей "заставляют" лечить "ковид" за свой счет

"Выделенные средства на лечение короновируса красиво отмываются долгой работой ПЦР-теста в государственной больнице. Соответственно, человек лечится за свой счет, но уже идет плюсиком статистике", - пишет она.

Бардзый рассказала историю своей знакомой. Последняя поступила в больницу с пневмонией, и с подозрением на короновирус. Хотя ПЦР-тест показал отрицательный результат, добавила Бардзый.

"Ее положили в одну палату с людьми, которые имеют положительный ПЦР. Лечение для нее платное, так как короновирус у нее не подтвержден", - пишет Бардзый.

Франковчанка добавила, что позже ее подругу протестовали методом ИФА. Результат обнаружил антитела в крови пациента. Медики начали лечить коронавирус, но не бесплатно, потому что все еще ждут положительного теста ПЦР, пишет Бардзый.

"Сколько ждать ПЦР в больнице? 10 дней. На слова, что готовы оплатить ПЦР в частной говорят - нет, надо их", - возмущается она.

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Медики говорят, что никаких средств и медикаментов для борьбы с коронавирусом у них нет.

"Хотя еженедельно отчитываются по группам сколько денег выделено на лечение больных. Вывод: выделенные средства на лечение короновируса красиво отмываются долгой работой ПЦР-теста в государственной больнице. Соответственно, человек лечится за свои средства, но идет плюсиком статистике. Думаю и деньги на него тоже списываются", - резюмировал Бардзый.

Напомним, по оценкам ученых, каждый пятый ПЦР-тест показывает ложный отрицательный результат .

Также напомним, на днях правоохранители разоблачили схему производства фейковых ПЦР-тестов в Харьковской области. Подпольные наборы продавали через Prozorro. Выторговали около 24 млн гривен. Реализовывалась продажа через разветвленную сеть ФЛП, однако каких именно ни в ГФС, а в прокуратуре харьковской области пока так и не назвали.

По словам бывшего заместителя генпрокурора Виктора Чумака, такая схема вряд ли бы существовала "без покровителей во власти".