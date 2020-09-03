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Нова схема наживи через ПЛР: на Івано-Франківищині людей “змушують” лікувати “ковід” власним коштом

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Центральна міська лікарня Івано-Франківської області відмовляє пацієнтам у безкоштовному лікуванні коронавірусу. Про це у Facebook написала жителька міста Івано-Франківськ Ольга Бардзий, передає УНН

Нова схема наживи через ПЛР: на Івано-Франківищині людей “змушують” лікувати “ковід” власним коштом

"Виділені кошти на лікування короновірусу красиво відмиваються довгою роботою ПЛР-тесту у державній лікарні. Відповідно, людина лікується своїм коштом, але вже йде плюсиком до статистики", - пише вона.

Бардзий розповіла історію своєї знайомої. Остання поступила у лікарню з пневмонією, і з підозрою на короновірус. Хоча ПЛР-тест показав негативний результат, додала Бардзий.

"Її поклали в одну палату з людьми, які мають позитивний ПЛР. Лікування для неї платне, так як короновірус у неї не підтверджений", - пише Бардзий.

Франківчанка додала, що пізніше її подругу протестували методом ІФА. Результат виявив антитіла у крові пацієнта. Медики почали лікувати коронавірус, але не безкоштовно, бо все ще чекають позитивного тесту ПЛР, пише Бардзий.

"Скільки чекати ПЛР у лікарні? 10 днів. На слова, що готові оплатити ПЛР у приватній кажуть – ні, треба їхній", - обурюється вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Укргентех" отримував реагенти для ПЛР як "гуманітарку", але тестів продав Україні на 36 млн грн - ЗМІ

Медики говорять, що жодних коштів і медикаментів для боротьби з коронавірусом у них не має.

"Хоча щотижня звітують по групах скільки грошей виділено на лікування хворих. Висновок: виділені кошти на лікування короновірусу красиво відмиваються довгою роботою ПЛР-тесту у державній лікарні. Відповідно, людина лікується за свої кошти, але йде плюсиком до статистики. Думаю і гроші на неї теж списуються", - резюмував Бардзий.

Нагадаємо, за оцінками вчених, кожен п'ятий ПЛР-тест показує хибний негативний результат.

Також нагадаємо, днями правоохоронці викрили схему виробництва фейкових ПЛР-тестів на Харківщині.
Підпільні набори продавали через Prozorro. Вторгували близько 24 млн гривень. Реалізовувався продаж через розгалужену мережу ФОПів, проте яких саме ані в ДФС, а в прокуратурі харківської області поки так і не назвали.

За словами колишнього заступника генпрокурора Віктора Чумака, така схема навряд чи би існувала “без покровителів у владі”.

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