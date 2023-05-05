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Укрепление энергетического безвиза: на украинской АЭС возобновили работу воздушной линии

Укрепление энергетического безвиза: на украинской АЭС возобновили работу воздушной линии

Киев • УНН

 • 1568371 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин посетил одну из подстанций АЭС, с которой через воздушную линию будет обеспечена связь украинской и европейской энергосистемы. Сейчас происходит тестовый режим ее работы, отметили в НАЭК Энергоатом, информирует УНН

Детали

Президент Компании отметил, что украинскими атомщиками была проведена колоссальная работа. Он поблагодарил строителей, подрядчиков и всех, кто принимал участие в восстановлении работы линии. Кроме того, Петр Котин наградил работников наградами за их усилия в этой работе. Восстановленная линия станет составляющей работы украинской энергосистемы как части европейской энергосети.

Цитата

«Это укрепление энергетического безвиза, о котором еще год назад говорил Президент Украины, и мы все сделали вовремя и качественно», отметил глава «Энергоатома.

Это большое достижение для Украины, которое меняет нашу роль в Европейском союзе и в будущем позволит продажу электроэнергии нашим партнерам. Однако это – только начало. Ведь впереди нас ждет строительство малых модульных реакторов, новых энергоблоков, производство компонентов ядерного топлива и реализация других проектов. Мы все сделаем в установленные сроки, у нас на все хватит сил», – сказал Котин.

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