Укрепление энергетического безвиза: на украинской АЭС возобновили работу воздушной линии

Детали

Президент Компании отметил, что украинскими атомщиками была проведена колоссальная работа. Он поблагодарил строителей, подрядчиков и всех, кто принимал участие в восстановлении работы линии. Кроме того, Петр Котин наградил работников наградами за их усилия в этой работе. Восстановленная линия станет составляющей работы украинской энергосистемы как части европейской энергосети.

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«Это укрепление энергетического безвиза, о котором еще год назад говорил Президент Украины, и мы все сделали вовремя и качественно», отметил глава «Энергоатома.

Это большое достижение для Украины, которое меняет нашу роль в Европейском союзе и в будущем позволит продажу электроэнергии нашим партнерам. Однако это – только начало. Ведь впереди нас ждет строительство малых модульных реакторов, новых энергоблоков, производство компонентов ядерного топлива и реализация других проектов. Мы все сделаем в установленные сроки, у нас на все хватит сил», – сказал Котин.

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