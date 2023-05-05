Зміцнення енергетичного безвізу: на українській АЕС відновили роботу повітряної лінії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін відвідав одну з підстанцій АЕС, з якою через повітряну лінію буде забезпечений зв’язок української та європейської енергосистем. Наразі відбувається тестовий режим її роботи, зазначили в НАЕК Енергоатом, інформує УНН.
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Президент Компанії наголосив на тому, що українськими атомниками була проведена колосальна робота. Він подякував будівельникам, підрядникам та усім, хто брав участь у відновленні роботи лінії. Крім того, Петро Котін нагородив працівників нагородами за їхні зусилля у цій роботі. Відновлена лінія стане складовою роботи української енергосистеми як частини європейської енергомережі.
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«Це зміцнення енергетичного безвізу, про який ще рік тому говорив Президент України, і ми все зробили вчасно та якісно.
Це велике досягнення для України, яке змінює нашу роль у Європейському союзі і в майбутньому дозволить продаж електроенергії нашим партнерам. Однак це – лише початок. Адже попереду нас чекає будівництво малих модульних реакторів, нових енергоблоків, виробництво компонентів ядерного палива та реалізація інших проєктів. Ми все зробимо у встановлені терміни, у нас на все вистачить сил», – сказав Котін.
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