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Новая модель прогнозирования предусмотрела более 1 миллиона смертей от COVID в Китае в 2023 году

Новая модель прогнозирования предусмотрела более 1 миллиона смертей от COVID в Китае в 2023 году

Киев • УНН

 • 779801 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Согласно новым прогнозам американского Института показателей и оценки здоровья (IHME), снятие Китаем строгих ограничений в связи с COVID-19 может привести к резкому увеличению числа случаев заболевания и более миллиона смертей в 2023 году, информирует УНН.

Детали

По прогнозам группы, пик заболеваемости в Китае достигнет 1 апреля, когда количество смертей достигнет 322 000 человек. По словам директора IHME Кристофера Мюррея, к тому времени будет инфицировано около трети населения Китая.

"Никто не думал, что они будут соблюдать нулевой уровень COVID так долго, как они", - сказал Мюррей.

По его словам, политика Китая по борьбе с COVID-19, возможно, была эффективной в сдерживании более ранних вариантов вируса, но высокая трансмиссивность вариантов Omicron исключила все попытки.

IHME использовала для прогноза данные и информацию о недавней вспышке Omicron в Гонконге.

"С момента первоначальной вспышки в Ухане Китай почти не сообщал о смертельных исходах. Вот почему мы обратились к Гонконгу, чтобы получить представление о смертности", - сказал Мюррей.

Для своих прогнозов IHME также использовала информацию о показателях вакцинации, предоставленную правительством Китая, а также предположение о том, как разные провинции будут реагировать на рост уровня заражения.

"Другие эксперты ожидают, что около 60% населения Китая в конечном итоге будут инфицированы, причем пик ожидается в январе, что больше всего ударит по уязвимым группам населения, таким как пожилые люди и люди с ранее существующими заболеваниями", - добавил он. 

Дополнение

Национальный орган здравоохранения Китая не сообщал об официальных случаях смерти от COVID с момента снятия ограничений. Последние официальные случаи смерти зарегистрированы 3 декабря.

Общее число погибших от пандемии в Китае составляет 5235 человек.

Китай снял некоторые из самых жестких в мире ограничений, связанных с COVID, в декабре после беспрецедентных общественных протестов, и в настоящее время наблюдается всплеск случаев из-за опасений, что COVID может распространиться на 1,4 миллиарда населения во время лунного Нового года в следующем месяце.

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