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Нова модель прогнозування передбачила понад 1 мільйон смертей від COVID у Китаї в 2023 році

Нова модель прогнозування передбачила понад 1 мільйон смертей від COVID у Китаї в 2023 році

Київ • УНН

 • 779802 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Згідно з новими прогнозами американського Інституту показників та оцінки здоров'я (IHME), зняття Китаєм строгих обмежень у зв'язку з COVID-19 може призвести до різкого збільшення числа випадків захворювання та більш ніж мільйона смертей в 2023 році, інформує УНН.

Деталі

За прогнозами групи, пік захворюваності в Китаї досягне 1 квітня, коли кількість смертей сягне 322 000 людей. За словами директора IHME Крістофера Мюррея, на той час буде інфіковано близько третини населення Китаю.

"Ніхто не думав, що вони дотримуватимуться нульового рівня COVID так довго, як вони", - сказав Мюррей.

За його словами, політика Китаю щодо боротьби з COVID-19, можливо, була ефективною у стримуванні більш ранніх варіантів вірусу, але висока трансмісивність варіантів Omicron унеможливила усі спроби.

IHME використала для прогнозу дані та інформацію про недавній спалах Omicron у Гонконгу.

"З моменту початкового спалаху в Ухані Китай майже не повідомляв про смертельні випадки. Ось чому ми звернулися до Гонконгу, щоб отримати уявлення про смертність", - сказав Мюррей.

Для своїх прогнозів IHME також використала інформацію про показники вакцинації, надану урядом Китаю, а також припущення про те, як різні провінції будуть реагувати на зростання рівня зараження.

"Інші експерти очікують, що близько 60% населення Китаю в кінцевому підсумку будуть інфіковані, причому пік очікується в січні, що найбільше вдарить по вразливих групах населення, таких як люди похилого віку і люди з раніше існуючими захворюваннями", - додав він.

Доповнення

Національний орган охорони здоров'я Китаю не повідомляв про офіційні випадки смерті від COVID з моменту зняття обмежень. Останні офіційні випадки смерті зареєстровані 3 грудня.

Загальна кількість загиблих від пандемії в Китаї становить 5235 людей.

Китай зняв деякі з найжорсткіших у світі обмежень, пов'язаних з COVID, у грудні після безпрецедентних громадських протестів, і в даний час спостерігається сплеск випадків через побоювання, що COVID може поширитися на 1,4 мільярдне населення під час місячного Нового року в наступному місяці.

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