Новая методика расчета курса валют выгодна черному рынку - С.Арбузов

"Нацбанк на словах всячески демонстрирует стабильность и управляемость валютного рынка, хотя система трещит по швам. То, что "гении с Институтской" с конца 2014 года искажают статистику, им показалось мало. Новая октябрьская методика расчета официального курса, отсекающая информацию о заявках клиентов, позволяет еще больше манипулировать публикуемыми данными ", - отметил он.

При этом, черный рынок уже давно живет с собственным курсом, подчеркнул политик.

"Более того, ему, буйно проросшему на глупых ограничениях регулятора, разница в курсе только на руку - больше клиентов, быстрее оборот, ощутимая прибавка прибыли. Я уже говорил, что нелегальным менялам пора организовывать партию имени Гонтаревой в знак благодарности за свое безбедное существование в течение последних двух лет.

К слову сказать, не было никакого смысла придумывать новую методику, если НБУ и так прекрасно научился ограничивать доступ на валютный рынок. Неправильно заполненные документы, подозрения в отмывании средств, сложный формуляр заявки, - привычный арсенал регулятора. Но, видимо, он перестает действовать, раз пришлось задействовать более сильные инструменты искривления реальности. Вот только правду ведь все равно не утаишь", - резюмировал С.Арбузов.