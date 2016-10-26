Нова методика розрахунку курсу валют вигідна чорному ринку - С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Будь-які обмеження Нацбанку сприяють розвитку чорного ринку валют. Про це на своїй сторінці у Facebook написав екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов, передає УНН.
“Нацбанк на словах всіляко демонструє стабільність і керованість валютного ринку, хоча система тріщить по швах. Те, що „генії з Інститутської“ з кінця 2014 року спотворюють статистику, їм здалося мало. Нова жовтнева методика розрахунку офіційного курсу, що відсікає інформацію про заявки клієнтів, дозволяє ще більше маніпулювати даними”, — зазначив він.
При цьому, чорний ринок уже давно живе за власним курсом, наголосив політик.
“Більше того, йому, буйно пророслому на дурних обмеження регулятора, різниця у курсі тільки на руку — більше клієнтів, швидше оборот, відчутна прибавка прибутку. Я вже говорив, що нелегальним міняйлам пора організовувати партію імені Гонтаревої на знак подяки за своє безбідне існування протягом останніх двох років.
До слова сказати, не було ніякого сенсу придумувати нову методику, якщо НБУ і так прекрасно навчився обмежувати доступ на валютний ринок. Неправильно заповнені документи, підозри у відмиванні коштів, складний формуляр заявки, — звичний арсенал регулятора. Але, мабуть, він перестає діяти, раз довелося задіяти більш сильні інструменти викривлення реальності. Ось тільки правду все одно не сховаєш”, — резюмував С.Арбузов.