Новая волна билетов на Евровидение-2017 появилась в продаже
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Билеты на все шоу Евровидение-2017 появятся в продаже сегодня, 29 апреля, в 14:00, на сайте официального билетного агента Concert.ua., Передает УНН со ссылкой на UA: Первый.
Отмечают, что это будут билеты в фан-зону и Golden Circle - ближайшее место к сцене песенного конкурса и желанное для всех фанов Евровидения.
"Сейчас в продаже доступны также билеты на все генеральные репетиции обоих полуфиналов и на сами полуфиналы. Приобрести их можно Concert.ua. ", - говорится в сообщении.
В общем уже продано почти 33 000 билетов на сумму более 45 млн гривен.
Как сообщал УНН, полуфиналы Евровидения-2017 состоятся 9 и 11 мая. Финал Евровидения-2017 - 13 мая. Украина выступит под 22-м номером в финале Евровидения-2017.
Напомним, в Киеве состоится неделю вечеринок во время Евровидения-2017.