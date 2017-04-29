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Нова хвиля квитків на Євробачення-2017 з’явилася у продажу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Квитки на всі шоу Євробачення-2017 з’являться у продажу сьогодні, 29 квітня, о 14:00, на сайті офіційного квиткового агента Concert.ua., передає УНН з посиланням на UA:Перший.

Нова хвиля квитків на Євробачення-2017 з’явилася у продажу

Зазначають, що це будуть квитки у фан-зону та Golden Circle — найближче місце до сцени пісенного конкурсу і найбажаніше для всіх фанів Євробачення.

“Зараз у продажу доступні також квитки на всі генеральні репетиції обох півфіналів і на самі півфінали. Придбати їх можна Concert.ua.,” — йдеться в повідомленні.

Загалом уже продано майже 33 тисячі квитків на суму більше ніж 45 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 — 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі Євробачення-2017.

Нагадаємо, в Києві відбудеться тиждень вечірок під час Євробачення-2017.

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