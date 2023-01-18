Новый глава Красного Креста посетит Москву на этой неделе

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"Президент МККК Мирьяна Сполярич будет находиться с визитом в Москве на этой неделе, чтобы обсудить насущные гуманитарные проблемы, в том числе деликатный вопрос обеспечения регулярных посещений военнопленных", - говорится в заявлении.

"МККК также готов играть роль нейтрального посредника при обмене пленными и любых других гуманитарных инициатив по просьбе сторон", - говорится в сообщении.

Детали

В ходе визита в четверг и пятницу запланированы встречи Сполярич, которая приняла руководящий пост МККК в октябре, с представителями правительства и российского Красного Креста.

Организация подчеркнула, что "важнейшим приоритетом для Сполярич является обеспечение того, чтобы военнопленных с обеих сторон регулярно посещали представители МККК и чтобы с ними обращались гуманно в соответствии с международным гуманитарным правом".

Дополнение

Посещение военнопленных является основной задачей МККК, закрепленной в Женевских конвенциях, определяющих законы войны.

МККК неоднократно критиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он обвинил организацию в том, что она недостаточно настойчива, чтобы получить доступ к украинским солдатам, захваченным российскими войсками.

Выступая перед журналистами в прошлом месяце, Сполярич подчеркнула сложность задачи и опасности, с которыми сталкиваются сотрудники МККК на местах при посещении пленных.

МККК уже давно жаловался, что он не имеет достаточного доступа к тем, кто удерживается воюющими сторонами.