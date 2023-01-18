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Нова голова Червоного Хреста відвідає Москву цього тижня

Київ • УНН

 • 392431 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Нова голова Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідає Москву цього тижня після візиту в Україну минулого місяця, повідомила організація в середу, передає УНН.

Нова голова Червоного Хреста відвідає Москву цього тижня

Цитата

"Президент МКЧХ Мір'яна Сполярич перебуватиме з візитом у Москві цього тижня, щоб обговорити нагальні гуманітарні проблеми, у тому числі делікатне питання забезпечення регулярних відвідувань військовополонених", - йдеться у заяві.

"МКЧХ також готовий відігравати роль нейтрального посередника при обміні полоненими та будь-яких інших гуманітарних ініціатив на прохання сторін", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У ході візиту у четвер та п'ятницю заплановані зустрічі Сполярич, яка прийняла керівний пост МКЧХ у жовтні, з представниками уряду та російського Червоного Хреста.

Організація наголосила, що "найважливішим пріоритетом для Сполярич є забезпечення того, щоб військовополонених з обох сторін регулярно відвідували представники МКЧХ і щоб з ними поводилися гуманно відповідно до міжнародного гуманітарного права".

Доповнення

Відвідування військовополонених є основним завданням МКЧХ, закріпленим у Женевських конвенціях, що визначають закони війни.

МКЧХ неодноразово критикував президент України Володимир Зеленський. Він звинуватив організацію в тому, що вона є недостатньо наполегливою, щоб отримати доступ до українських солдат, захоплених російськими військами.

Виступаючи перед журналістами минулого місяця, Сполярич наголосила на складності завдання та небезпеки, з якими стикаються співробітники МКЧХ на місцях при відвідуванні полонених.

МКЧХ вже давно скаржився, що він не має достатнього доступу до тих, хто утримується воюючими сторонами.

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