Нова голова Червоного Хреста відвідає Москву цього тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Нова голова Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідає Москву цього тижня після візиту в Україну минулого місяця, повідомила організація в середу, передає УНН.
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"Президент МКЧХ Мір'яна Сполярич перебуватиме з візитом у Москві цього тижня, щоб обговорити нагальні гуманітарні проблеми, у тому числі делікатне питання забезпечення регулярних відвідувань військовополонених", - йдеться у заяві.
"МКЧХ також готовий відігравати роль нейтрального посередника при обміні полоненими та будь-яких інших гуманітарних ініціатив на прохання сторін", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У ході візиту у четвер та п'ятницю заплановані зустрічі Сполярич, яка прийняла керівний пост МКЧХ у жовтні, з представниками уряду та російського Червоного Хреста.
Організація наголосила, що "найважливішим пріоритетом для Сполярич є забезпечення того, щоб військовополонених з обох сторін регулярно відвідували представники МКЧХ і щоб з ними поводилися гуманно відповідно до міжнародного гуманітарного права".
Доповнення
Відвідування військовополонених є основним завданням МКЧХ, закріпленим у Женевських конвенціях, що визначають закони війни.
МКЧХ неодноразово критикував президент України Володимир Зеленський. Він звинуватив організацію в тому, що вона є недостатньо наполегливою, щоб отримати доступ до українських солдат, захоплених російськими військами.
Виступаючи перед журналістами минулого місяця, Сполярич наголосила на складності завдання та небезпеки, з якими стикаються співробітники МКЧХ на місцях при відвідуванні полонених.
МКЧХ вже давно скаржився, що він не має достатнього доступу до тих, хто утримується воюючими сторонами.