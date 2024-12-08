Нотр-Дам возобновил богослужение: что происходило на первой мессе за 5 лет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Соборе Парижской Богоматери впервые за 5 лет состоялась месса с освящением нового алтаря. На церемонии присутствовали президент Макрон, 150 епископов и более 100 священников.

В Соборе Парижской Богоматери 8 декабря впервые за 5 лет после пожара состоялась месса с освящением нового алтаря. На церемонии присутствовали президент Макрон и другие высокопоставленные чиновники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian. 

Инаугурационную мессу возглавил архиепископ Парижа Лоран Ульриш. Агентство AFP отмечает, что мессе присутствовали 150 епископов и более 100 столичных священников. 

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью. Он похвалил пожарных, спасших собор, особенно тех, кто остановил пламя на северной колокольне, разрушение которой почти наверняка привело бы к обрушению сооружения XIII века и разрушению здания.

Макрон также упомянул Виктора Гюго, чей роман 1831 года "Горбун из Нотр-Дама" убедил французские власти впервые восстановить разрушенный в то время собор.

Как отмечается, Эммануэль Макрон стал первым главой французского государства, который произнес речь внутри собора. 

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Дополнение 

Субботнюю церемонию открытия собора после реконструкции посмотрели 7,23 миллиона человек.  церемонию открытия Нотр-Дама посетили, в частности, избранный президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский.   

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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