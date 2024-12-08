Нотр-Дам возобновил богослужение: что происходило на первой мессе за 5 лет
Киев • УНН
В Соборе Парижской Богоматери впервые за 5 лет состоялась месса с освящением нового алтаря. На церемонии присутствовали президент Макрон, 150 епископов и более 100 священников.
В Соборе Парижской Богоматери 8 декабря впервые за 5 лет после пожара состоялась месса с освящением нового алтаря. На церемонии присутствовали президент Макрон и другие высокопоставленные чиновники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
Инаугурационную мессу возглавил архиепископ Парижа Лоран Ульриш. Агентство AFP отмечает, что мессе присутствовали 150 епископов и более 100 столичных священников.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью. Он похвалил пожарных, спасших собор, особенно тех, кто остановил пламя на северной колокольне, разрушение которой почти наверняка привело бы к обрушению сооружения XIII века и разрушению здания.
Макрон также упомянул Виктора Гюго, чей роман 1831 года "Горбун из Нотр-Дама" убедил французские власти впервые восстановить разрушенный в то время собор.
Как отмечается, Эммануэль Макрон стал первым главой французского государства, который произнес речь внутри собора.
Дополнение
Субботнюю церемонию открытия собора после реконструкции посмотрели 7,23 миллиона человек. церемонию открытия Нотр-Дама посетили, в частности, избранный президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский.