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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 22635 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 53172 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 101271 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 107073 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121521 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 154562 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201641 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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Норвежец назван лучшим молодым футболистом мира

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Газета “Tuttosport” официально объявила имя победителя в борьбе за приз лучшему молодому футболисту года, передает УНН со ссылкой на сайт издания “Tuttosport”.

В борьбе за приз 20-летний нападающий “Боруссии” Дортмунд Эрик Холланд опередил нападающего “Барселоны” Ансуи Фати.

Отметим, что на награду претендовали еще 20 футболистов, среди которых Винисиус Жуниор (“Реал”), Джейдон Санчо (“Боруссия” Дортмунд), Альфонсо Дэвис (“Бавария”) и Ансуи Фати (“Барселона”).

Заметим, что награду ежегодно получает лучший игрок в возрасте до 21 года, который определяется в результате голосования. Газета основала этот приз в 2003 году.

Украинские Национальные Новости

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