Норвежец назван лучшим молодым футболистом мира
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Газета “Tuttosport” официально объявила имя победителя в борьбе за приз лучшему молодому футболисту года, передает УНН со ссылкой на сайт издания “Tuttosport”.
В борьбе за приз 20-летний нападающий “Боруссии” Дортмунд Эрик Холланд опередил нападающего “Барселоны” Ансуи Фати.
Отметим, что на награду претендовали еще 20 футболистов, среди которых Винисиус Жуниор (“Реал”), Джейдон Санчо (“Боруссия” Дортмунд), Альфонсо Дэвис (“Бавария”) и Ансуи Фати (“Барселона”).
Заметим, что награду ежегодно получает лучший игрок в возрасте до 21 года, который определяется в результате голосования. Газета основала этот приз в 2003 году.