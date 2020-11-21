Норвежця названо найкращим молодим футболістом світу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Газета “Tuttosport” офіційно оголосила ім’я переможця у боротьбі за приз найкращому молодому футболістові року, передає УНН з посиланням на сайт видання “Tuttosport”.
У боротьбі за приз 20-річний нападник “Боруссії” Дортмунд Ерік Холанд випередив нападника “Барселони” Ансу Фаті.
Відзначимо, що на нагороду претендували ще 20 футболістів, серед яких Вінісіус Жуніор (“Реал”), Джейдон Санчо (“Боруссія” Дортмунд), Альфонсо Девіс (“Баварія”) і Ансу Фаті (“Барселона”).
Зауважимо, що нагороду щорічно отримує найкращий гравець у віці до 21 року, який визначається в результаті голосування. Газета заснувала цей приз в 2003 році.