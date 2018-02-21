Норвежка установила рекорд зимних олимпиад по количеству полученных медалей

37-летняя титулованная Бьорген, завоевав в паре с Майкен Фалло "бронзу" в командном женском спринте, увеличила общее количество выигранных медалей в карьере до 14-ти.

По суммарному показателю завоеванных наград норвежка обогнала своего соотечественника биатлониста Оле Эйнара Бьорндалена (13) и вышла на первое место в истории зимних олимпиад.

На счету Бьорндалена восемь титулов олимпийского чемпиона, по этому показателю он продолжает делить первое место с норвежским лыжником Бьорном Дели.

Добавим, что Бьорген дебютировала на Олимпийских играх в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Норвежка является семикратной олимпийский чемпионкой, 18-кратной чемпионкой мира, четырехкратной обладательницей Кубка мира, она лидирует по количеству побед на этапах Кубка мира (177) среди мужчин и среди женщин, всего в ее активе 283 призовых мест.

Напомним, что золотые медали в данной дисциплине завоевали американки.