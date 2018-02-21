Норвежка встановила рекорд зимових олімпіад за кількістю здобутих медалей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Норвезька лижниця Маріт Бьорген стала новою світовою рекордсменкою за кількістю олімпійських нагород на зимових Іграх, повідомляє УНН з посиланням на Foxsports.
37-річна титулована Бьорген у парі з Майкен Фаллою вибороли "бронзу" в командному жіночому спринті і довела загальну кількість виграних медалей в кар'єрі до 14-ти.
За сумарним показником завойованих нагород норвежка обігнала свого співвітчизника біатлоніста Оле Ейнара Бьорндалена (13) і вийшла на перше місце в історії зимових олімпіад.
На рахунку Бьорндалена вісім титулів олімпійського чемпіона, за цим показником він продовжує ділити перше місце з норвезьким лижником Бьорном Делі.
Додамо, що Бьорген дебютувала на Олімпіадах в 2002 році в Солт-Лейк-Сіті. Норвежка є семикратною олімпійською чемпіонкою, 18-разовою чемпіонкою світу, чотириразовою володаркою Кубка світу, вона лідирує за кількістю перемог на етапах Кубка світу (177) серед чоловіків та серед жінок, всього в її активі 283 призових місць.
Нагадаємо, що золоті медалі в даній дисципліні вибороли американки.