Норвегия пожертвует 92,69 миллиона долларов на поддержку противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре на саммите НАТО в Вашингтоне в четверг, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Украинцам нужна большая противовоздушная оборона, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет", - сказал Стьоре в заявлении, передает Reuters.

Издание отмечает, что это заявление прозвучало через день после того, как Норвегия объявила, что передаст Украине шесть истребителей F-16, чтобы помочь ей в защите от российских воздушных атак.

Умеров сообщил результаты ряда встреч со странами-союзниками во время саммита НАТО