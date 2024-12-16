Норвегия выделит 242 млн долларов на укрепление украинского флота
Киев • УНН
Норвегия предоставит 2,7 млрд крон для укрепления военно-морских сил Украины и сдерживания российского флота. Средства направят на защиту населения, инфраструктуры и морского экспорта.
Норвегия выделит 2,7 миллиарда крон ($242,38 миллиона) на укрепление военно-морских сил Украины и помощь в сдерживании российских военно-морских сил в Черном море. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, передает УНН со ссылкой на Reuters.
«Необходимо защитить население Украины и украинскую инфраструктуру от нападений Черноморского флота России», - заявил Стьоре.
«Также важно защитить экспорт морем зерна и других продуктов, которые приносят Украине важнейшие доходы», - добавил он.
Дополнение
Как сообщили в британской разведке, общий темп морских операций рф в Черном море остается низким благодаря успешным действиям Украины.
Норвегия планирует продолжить подготовку украинских пилотов и технического состава на истребителях F-16 в Португалии.