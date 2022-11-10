Норвегия и Нидерланды передадут 250 млн евро в фонд военной поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министры обороны Норвегии и Нидерландов объявили, что передадут около 250 млн евро в Международный фонд поддержки Украины (IFU) – около 150 млн евро от Норвегии и 100 млн евро от Нидерландов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
IFU занимается закупкой необходимой Украине военной техники непосредственно у производителей. Создание фонда, возглавляемого Великобританией, находится на завершающей стадии.
Ожидается, что первые контракты на поставку оружия будут заключены до конца 2022 года. Для Украины будут закуплены беспилотники, средства глушения беспилотников и артиллерийские снаряды.
Напомним
США и Испания объявили, что отправят Украине новые системы ПВО и ракеты к ним.