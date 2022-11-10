Норвегія та Нідерланди передадуть 250 млн євро до фонду військової підтримки України

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IFU займається закупівлею необхідної Україні військової техніки безпосередньо у виробників. Створення фонду, який очолює Великобританія, знаходиться на завершальній стадії.

Очікується, що перші контракти на постачання зброї будуть укладені до кінця 2022 року. Для України будуть закуплені безпілотники, засоби глушіння безпілотників та артилерійські снаряди.

Нагадаємо

США та Іспанія оголосили, що відправлять Україні нові системи ППО та ракети до них.