Норвегія та Нідерланди передадуть 250 млн євро до фонду військової підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністри оборони Норвегії та Нідерландів оголосили, що передадуть близько 250 млн євро до Міжнародного фонду підтримки України (IFU) – близько 150 млн євро від Норвегії та 100 млн євро від Нідерландів.
Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
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IFU займається закупівлею необхідної Україні військової техніки безпосередньо у виробників. Створення фонду, який очолює Великобританія, знаходиться на завершальній стадії.
Очікується, що перші контракти на постачання зброї будуть укладені до кінця 2022 року. Для України будуть закуплені безпілотники, засоби глушіння безпілотників та артилерійські снаряди.
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