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Норвегія та Нідерланди передадуть 250 млн євро до фонду військової підтримки України

Норвегія та Нідерланди передадуть 250 млн євро до фонду військової підтримки України

Київ • УНН

 • 234403 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністри оборони Норвегії та Нідерландів оголосили, що передадуть близько 250 млн євро до Міжнародного фонду підтримки України (IFU) – близько 150 млн євро від Норвегії та 100 млн євро від Нідерландів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

IFU займається закупівлею необхідної Україні військової техніки безпосередньо у виробників. Створення фонду, який очолює Великобританія, знаходиться на завершальній стадії.

Очікується, що перші контракти на постачання зброї будуть укладені до кінця 2022 року. Для України будуть закуплені безпілотники, засоби глушіння безпілотників та артилерійські снаряди.

Нагадаємо

США та Іспанія оголосили, що відправлять Україні нові системи ППО та ракети до них.

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