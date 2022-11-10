Системи ППО та боєприпаси: Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні на 400 млн

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"Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входитимуть важливі засоби протиповітряної оборони, як-то ракети для комплексів ППО Hawk, а також чотири системи Avenger, оснащених ракетами Stinger", – заявив радник президента США.

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Салліван уточнив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які вже є в українців.

Військова допомога містить:



4 зенітно-ракетні системи Avenger;



ракети для систем протиповітряної оборони Hawk;



боєприпаси для реактивних систем HIMARS;



21 тисяча артилерійських снарядів калібру 155 мм;



500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;



10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм;



100 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);



400 гранатометів;



стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів патронів;



підривне обладнання.



Нагадаємо

Іспанія відправить в Україну ще дві системи HAWK американського виробництва на додаток до чотирьох, поставлених минулого тижня.