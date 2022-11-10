Системи ППО та боєприпаси: Пентагон оголосив новий пакет допомоги Україні на 400 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Під час спільного брифінгу в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомив про новий пакет військової допомоги на 400 млн. Про це пише УНН.
Цитата
"Сьогодні США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, до якого входитимуть важливі засоби протиповітряної оборони, як-то ракети для комплексів ППО Hawk, а також чотири системи Avenger, оснащених ракетами Stinger", – заявив радник президента США.
Деталі
Салліван уточнив, що новий пакет допомоги доповнить інші засоби протиповітряної оборони, які вже є в українців.
Військова допомога містить:
-
- 4 зенітно-ракетні системи Avenger;
-
- ракети для систем протиповітряної оборони Hawk;
-
- боєприпаси для реактивних систем HIMARS;
-
- 21 тисяча артилерійських снарядів калібру 155 мм;
-
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
-
- 10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм;
-
- 100 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
-
- 400 гранатометів;
-
- стрілецька зброя, оптика та понад 20 мільйонів патронів;
-
- підривне обладнання.
-
Нагадаємо
Іспанія відправить в Україну ще дві системи HAWK американського виробництва на додаток до чотирьох, поставлених минулого тижня.