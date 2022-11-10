Системы ПВО и боеприпасы: Пентагон объявил новый пакет помощи Украине на 400 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Во время совместного брифинга в Белом доме советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о новом пакете военной помощи на 400 млн. Об этом пишет УНН.
Цитата
"Сегодня США объявят о новом пакете военной помощи Украине, в который будут входить важные средства противовоздушной обороны, как ракеты для комплексов ПВО Hawk, а также четыре системы Avenger, оснащенных ракетами Stinger", – заявил советник президента США.
Детали
Салливан уточнил, что новый пакет помощи дополнит другие средства противовоздушной обороны, которые уже есть у украинцев.
Военная помощь содержит:
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- 4 зенитно-ракетных системы Avenger;
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- ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk;
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- боеприпасы для реактивных систем HIMARS;
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- 21 тысяча артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
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- 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
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- 10 тысяч минометных снарядов калибра 120 мм;
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- 100 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);
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- 400 гранатометов;
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- стрелковое оружие, оптика и более 20 миллионов патронов;
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- взрывное оборудование.
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Напомним
Испания отправит в Украину еще две системы HAWK американского производства в дополнение к четырем, поставленным на прошлой неделе.