Системы ПВО и боеприпасы: Пентагон объявил новый пакет помощи Украине на 400 млн

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"Сегодня США объявят о новом пакете военной помощи Украине, в который будут входить важные средства противовоздушной обороны, как ракеты для комплексов ПВО Hawk, а также четыре системы Avenger, оснащенных ракетами Stinger", – заявил советник президента США.

Детали

Салливан уточнил, что новый пакет помощи дополнит другие средства противовоздушной обороны, которые уже есть у украинцев.

Военная помощь содержит:



4 зенитно-ракетных системы Avenger;



ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk;



боеприпасы для реактивных систем HIMARS;



21 тысяча артиллерийских снарядов калибра 155 мм;



500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;



10 тысяч минометных снарядов калибра 120 мм;



100 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);



400 гранатометов;



стрелковое оружие, оптика и более 20 миллионов патронов;



взрывное оборудование.



Напомним

Испания отправит в Украину еще две системы HAWK американского производства в дополнение к четырем, поставленным на прошлой неделе.