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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Специалисты КНИИСЭ идентифицировали более 30 частей и обломков ракеты Х-101, которая попала в "Охматдет" - Минюст

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НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

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8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

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8 июля 2024, 03:03  •  174344 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

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Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
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Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
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Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

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В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
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В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

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БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

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С ремонтом и на нижних этажах. Эксперт рассказал какие квартиры и где пользуются наибольшим спросом
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В Броварах возле многоэтажки был слышен взрыв, на месте работает полиция

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В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов
9 июля 2024, 10:40  •  102700 просмотра

В метро Киева рассказали об отборе и обучении машинистов: сколько женщин среди претендентов

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В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ
9 июля 2024, 09:04  •  106616 просмотра

В текущем году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масленичных культур - прогноз УКАБ

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НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

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