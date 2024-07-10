До конца года Украина получит от Норвегии 6 истребителей F-16. Об этом на саммите НАТО заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре, пишет [VG, передает УНН.

Детали

Способность Украины защитить себя от атак с воздуха является абсолютно важной в их оборонительной борьбе против России. Сейчас Норвегия решила, что мы передадим Украине шесть истребителей F-16. Мы стремимся начать пожертвования в течение 2024 года - заявил норвежский чиновник.

Дополнение

Норвегия отказалась от истребителей F-16 в 2021 году в связи с постепенным вводом в эксплуатацию нового истребителя F-35. В связи с этим Норвегия продала 32 истребителя F-16 в Румынию, но страна все еще имеет собственный авиапарк F-16.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана заявил, что Украине нужно 128 западных истребителей типа F-16, чтобы сравняться с возможностями России в небе.