Норвегия передаст Украине 6 истребителей F-16 до конца 2024 года для защиты от российских воздушных атак.
До конца года Украина получит от Норвегии 6 истребителей F-16. Об этом на саммите НАТО заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре, пишет [VG, передает УНН.
Детали
Способность Украины защитить себя от атак с воздуха является абсолютно важной в их оборонительной борьбе против России. Сейчас Норвегия решила, что мы передадим Украине шесть истребителей F-16. Мы стремимся начать пожертвования в течение 2024 года
Дополнение
Норвегия отказалась от истребителей F-16 в 2021 году в связи с постепенным вводом в эксплуатацию нового истребителя F-35. В связи с этим Норвегия продала 32 истребителя F-16 в Румынию, но страна все еще имеет собственный авиапарк F-16.
Напомним
Президент Владимир Зеленский в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана заявил, что Украине нужно 128 западных истребителей типа F-16, чтобы сравняться с возможностями России в небе.