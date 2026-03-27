Норвегия отменила коллективную защиту для украинских мужчин 18-60 лет
Киев • УНН
Новые правила касаются мужчин 18-60 лет без уважительных причин для освобождения от службы. Заявления на убежище теперь будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Правительство Норвегии ввело изменения в правила приема перемещенных лиц из Украины, согласно которым вновь прибывшие мужчины в возрасте от 18 до 60 лет больше не будут получать временную коллективную защиту. Об этом сообщили в правительстве страны, пишет УНН.
Детали
Как заявила министр юстиции и общественной безопасности Астри Ос-Гансен, с осени 2025 года в страну прибыло слишком много людей, особенно молодых мужчин. По ее словам, Норвегия уже приняла больше всего украинцев среди стран Северной Европы, а муниципалитеты сообщают о нагрузке на услуги и нехватке жилья.
Изменения предусматривают, что мужчины этой возрастной категории больше не будут получать временный вид на жительство на основе коллективной защиты. В то же время они могут подавать заявления на убежище, которые будут рассматриваться в обычном порядке. По данным миграционных органов, лишь незначительное количество заявителей соответствует критериям для индивидуальной защиты.
Ограничения касаются только новых заявителей и не влияют на тех, кто уже имеет статус временной коллективной защиты. Исключения также предусмотрены для несовершеннолетних, мужчин старше 60 лет, лиц, освобожденных от военной службы или неспособных ее проходить, а также эвакуированных в рамках медицинских программ. Отдельно исключение действует для мужчин, которые самостоятельно ухаживают за детьми.
Ирландия постепенно отменяет выплаты за жилье для украинских беженцев25.03.26, 03:31 • 9965 просмотров