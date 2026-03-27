Норвегія скасувала колективний захист для українських чоловіків 18-60 років
Київ • УНН
Нові правила стосуються чоловіків 18-60 років без поважних причин для звільнення від служби. Заяви на притулок тепер розглядатимуть в індивідуальному порядку.
Уряд Норвегії запровадив зміни до правил прийому переміщених осіб з України, згідно з якими новоприбулі чоловіки віком від 18 до 60 років більше не отримуватимуть тимчасового колективного захисту. Про це повідомили в уряді країни, пише УНН.
Деталі
Як заявила міністерка юстиції та громадської безпеки Астрі Ос-Гансен, із осені 2025 року до країни прибуло надто багато людей, особливо молодих чоловіків. За її словами, Норвегія вже прийняла найбільше українців серед країн Північної Європи, а муніципалітети повідомляють про навантаження на послуги та нестачу житла.
Зміни передбачають, що чоловіки цієї вікової категорії більше не отримуватимуть тимчасовий дозвіл на проживання на основі колективного захисту. Водночас вони можуть подавати заяви на притулок, які розглядатимуться у звичайному порядку. За даними міграційних органів, лише незначна кількість заявників відповідає критеріям для індивідуального захисту.
Обмеження стосуються лише нових заявників і не впливають на тих, хто вже має статус тимчасового колективного захисту. Винятки також передбачені для неповнолітніх, чоловіків старших за 60 років, осіб, звільнених від військової служби або нездатних її проходити, а також евакуйованих у межах медичних програм. Окремо виняток діє для чоловіків, які самостійно доглядають за дітьми.
