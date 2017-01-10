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Номинантов на кинопремию BAFTA объявили в Британии

Киев • УНН

 • 6931 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Мюзикл "Ла Ла Ленд" получил одиннадцать номинаций на кинопремию Британской академии кино и телевидения BAFTA в этом году, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В частности, голливудская лента будет претендовать на звание лучшего фильма, а исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг - лучших актрисы и актера.

Британские актеры Эндрю Гарфилд, Эмили Блант и Хью Грант также среди номинантов на награды.

По девять номинаций получили научно-фантастическая лента "Прибытие" и фильм Тома Форда "Ночные животные".

Лента Кена Лоуча "Я, Дэниэл Блейк" номинирована на лучший фильм и лучший британский фильм.

Церемония вручения BAFTA состоится 12 февраля в лондонском Royal Albert Hall.

Ранее мюзикл "Ла Ла Ленд" получил наибольшее количество "Золотых глобусов". Он стал лучшим фильмом в категории "комедия и мюзикл" и в сумме получил семь наград.

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