Номинантов на кинопремию BAFTA объявили в Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Мюзикл "Ла Ла Ленд" получил одиннадцать номинаций на кинопремию Британской академии кино и телевидения BAFTA в этом году, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В частности, голливудская лента будет претендовать на звание лучшего фильма, а исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг - лучших актрисы и актера.
Британские актеры Эндрю Гарфилд, Эмили Блант и Хью Грант также среди номинантов на награды.
По девять номинаций получили научно-фантастическая лента "Прибытие" и фильм Тома Форда "Ночные животные".
Лента Кена Лоуча "Я, Дэниэл Блейк" номинирована на лучший фильм и лучший британский фильм.
Церемония вручения BAFTA состоится 12 февраля в лондонском Royal Albert Hall.
Ранее мюзикл "Ла Ла Ленд" получил наибольшее количество "Золотых глобусов". Он стал лучшим фильмом в категории "комедия и мюзикл" и в сумме получил семь наград.