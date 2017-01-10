Номінантів на кінопремію BAFTA оголосили у Британії

Зокрема, голлівудська стрічка претендуватиме на звання найкращого фільму, а виконавці головних ролей Емма Стоун і Раян Гослінг - найкращих актриси та актора.

Британські актори Ендрю Гарфілд, Емілі Блант та Х'ю Грант також є серед номінантів на нагороди.

По дев'ять номінацій отримали науково-фантастична стрічка "Прибуття" та фільм Тома Форда "Нічні тварини".

Стрічка Кена Лоуча "Я, Деніел Блейк" номінована на найкращий фільм та найкращий британський фільм.

Церемонія вручення BAFTA відбудеться 12 лютого у лондонському Royal Albert Hall.

Раніше м'юзикл "Ла Ла Ленд" отримав найбільшу кількість "Золотих глобусів". Він став найкращим фільмом у категорії "комедія і м'юзикл" і загалом отримав сім нагород.