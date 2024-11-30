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Ночью в оккупированном Бердянске раздавались взрывы, возникли перебои со светом и интернетом

Ночью в оккупированном Бердянске раздавались взрывы, возникли перебои со светом и интернетом

Киев  •  УНН

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Во временно оккупированном Бердянске ночью прогремели взрывы в районе трансформаторной подстанции. После этого в нескольких районах города исчез свет и возникли проблемы с интернетом.

В ночь с 29 на 30 ноября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы. После этого в некоторых районах города произошло отключение света и возникли проблемы с интернетом. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация, пишет УНН.

Вечером 29 ноября жители нескольких микрорайонов (8 марта, колония, Восточный проспект и др.) слышали звуки взрыва. Сразу после этого частично на 8 Марта и в колонии исчезла электроэнергия. Некоторые горожане засвидетельствовали пожар в районе трансформаторной подстанции,

- говорится в сообщении.

В МВА также добавили, что жители оккупированного Бердянска сообщают о перебоях с интернетом. "Оператор " Поинт" обнародовал информацию об аварии на магистральной линии и переключении на резервный канал связи", - добавили в МВА.

Напомним

В Бердянске российские оккупанты усилили контроль за автомобилями, прохожими и их телефонами после ударов по инфраструктуре местного порта.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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berdyanskБердянск
zaporozheЗапорожье