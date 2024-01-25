Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер
Киев • УНН
Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, сообщил о двух ночных атаках на Одессу со стороны рф. В результате атак были ранены четыре человека
Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал подробности двух ночных атак рф на Одессу, передает УНН.
Детали
Пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составляла до 15 минут, информирует Кипер.
"Силы ПВО уничтожили 10 "шахедов".
Один из дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован.
Еще один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БпЛА, рядом с поврежденным во время предыдущей атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окружающих домов, полностью выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько побито", - пишет глава ОВА.
В результате атаки врага пострадали четыре человека. Им оказана помощь на месте, лечатся амбулаторно.
"Одну из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов", - сообщил Кипер.
Еще один ударный беспилотник упал возле многоэтажки в Приморском районе, без детонации.
"Пострадавших нет. На месте работали взрывотехники", - добавил глава ОВА.
Также россияне попали в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы.
Вспыхнул мощный пожар.
"Мужчину, который рядом проезжал на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, получил ранения обломками различных предметов, которые разлетались от взрыва. Оказана медицинская помощь, лечится амбулаторно", - рассказал Кипер.
Он добавил, что правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов. И призвал жителей региона не пренебрегать воздушной тревогой и спускаться в укрытие.
Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов"25 январь 2024, 05:08 • 23843 просмотра
Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер
Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, сообщил о двух ночных атаках на Одессу со стороны рф. В результате атак были ранены четыре человека
Олещук: появляется все больше инструментов, чтобы доставать врага там, где он не ждет
Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявляет, что Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора.
Пограничники ЕС продолжат патрулировать границу Финляндии с рф до лета
Финляндия договорилась о продлении технической и кадровой поддержки со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) для патрулирования своей восточной границы с россией до лета.
В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод
Предположительно, удар беспилотника стал причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" в Туапсе (россия). Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Сочи из-за временного закрытия воздушного пространства.
Рашисты планируют применить химическое оружие против ВСУ на левобережье Херсонщины - СМИ
Сообщается, что российские военные планируют использование запрещенного химического вещества хлорпикрин против украинских сил в левобережных районах Херсонской области, чтобы получить контроль над Крынками.
За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте
За минувшие сутки противник нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, а также 121 раз обстрелял украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников и отбили многочисленные атаки противника в разных регионах.
Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов"
В ночь на 25 января 2024 года с территории России и Крыма Украина была атакована 14-ю ударными беспилотниками противника.
Как сделать физические упражнения привычкой: перечислили 6 советов
Назвали шесть советов, чтобы превратить физические упражнения в устойчивую привычку.
День противоречивой одежды. Что еще можно отметить 25 января
Сегодня, 25 января, любители моды отмечают День противоречивой одежды, бросая вызов традиционным модным нормам и поощряя эксцентричные наряды.
кремль угрожает сократить финансирование ВОТ, если там будет малая явка на "выборах"
кремль угрожает сократить финансирование временно оккупированных территорий в случае низкой явки на так называемых "выборах президента россии" в марте 2024 года.