Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал подробности двух ночных атак рф на Одессу, передает УНН.

Детали

Пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составляла до 15 минут, информирует Кипер.

"Силы ПВО уничтожили 10 "шахедов".

Один из дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован.

Еще один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БпЛА, рядом с поврежденным во время предыдущей атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окружающих домов, полностью выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько побито", - пишет глава ОВА.

В результате атаки врага пострадали четыре человека. Им оказана помощь на месте, лечатся амбулаторно.

"Одну из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов", - сообщил Кипер.

Еще один ударный беспилотник упал возле многоэтажки в Приморском районе, без детонации.

"Пострадавших нет. На месте работали взрывотехники", - добавил глава ОВА.

Также россияне попали в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы.

Вспыхнул мощный пожар.

"Мужчину, который рядом проезжал на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, получил ранения обломками различных предметов, которые разлетались от взрыва. Оказана медицинская помощь, лечится амбулаторно", - рассказал Кипер.

Он добавил, что правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов. И призвал жителей региона не пренебрегать воздушной тревогой и спускаться в укрытие.

Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов"