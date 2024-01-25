Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
  •  44974 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
  •  118110 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
  •  129572 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
  •  126402 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
  •  129143 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  161584 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  167816 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  150988 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  146399 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  159197 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер

Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 06:29  •  15673 просмотра

Read in English

Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, сообщил о двух ночных атаках на Одессу со стороны рф. В результате атак были ранены четыре человека

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал подробности двух ночных атак рф на Одессу, передает УНН.

Детали

Пауза между предупреждениями о воздушной тревоге составляла до 15 минут, информирует Кипер.

"Силы ПВО уничтожили 10 "шахедов".

Один из дронов, попав в частично заселенную многоэтажную новостройку в Хаджибейском районе Одессы, вызвал пожар. Повреждены несколько квартир, один человек получил ожоги, госпитализирован.

Еще один пораженный дрон в падении пробил крышу двухэтажного жилого здания в Приморском районе города. В этом же жилом квартале упал еще один БпЛА, рядом с поврежденным во время предыдущей атаки многоквартирным домом. Взрывная волна нанесла много повреждений остеклению окружающих домов, полностью выгорел запаркованный во дворе автомобиль, еще несколько побито", - пишет глава ОВА.

В результате атаки врага пострадали четыре человека. Им оказана помощь на месте, лечатся амбулаторно.

"Одну из пострадавших спасатели деблокировали из-под завалов", - сообщил Кипер.

Еще один ударный беспилотник упал возле многоэтажки в Приморском районе, без детонации.

"Пострадавших нет. На месте работали взрывотехники", - добавил глава ОВА.

Также россияне попали в складское помещение мебельного комбината в промышленном районе Одессы.

Вспыхнул мощный пожар.

"Мужчину, который рядом проезжал на велосипеде, ударной волной сбросило на землю, получил ранения обломками различных предметов, которые разлетались от взрыва. Оказана медицинская помощь, лечится амбулаторно", - рассказал Кипер.

Он добавил, что правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов. И призвал жителей региона не пренебрегать воздушной тревогой и спускаться в укрытие.

Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов"25 январь 2024, 05:08 • 23843 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Уночі рф двічі атакувала Одещину, постраждало чотири людини - Кіпер
At night, Russia attacked Odesa region twice, four people were injured - Kiper
Новости по теме

Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер

Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, сообщил о двух ночных атаках на Одессу со стороны рф. В результате атак были ранены четыре человека

Война •   •  15673 просмотра
Ночью рф дважды атаковала Одесскую область, пострадало четыре человека - Кипер

Олещук: появляется все больше инструментов, чтобы доставать врага там, где он не ждет

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявляет, что Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора.

Война •   •  18794 просмотра
Олещук: появляется все больше инструментов, чтобы доставать врага там, где он не ждет

Пограничники ЕС продолжат патрулировать границу Финляндии с рф до лета

Финляндия договорилась о продлении технической и кадровой поддержки со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) для патрулирования своей восточной границы с россией до лета.

Новости Мира •   •  18296 просмотра
Пограничники ЕС продолжат патрулировать границу Финляндии с рф до лета

В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод

Предположительно, удар беспилотника стал причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" в Туапсе (россия). Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Сочи из-за временного закрытия воздушного пространства.

Новости Мира •   •  21216 просмотра
В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод

Рашисты планируют применить химическое оружие против ВСУ на левобережье Херсонщины - СМИ

Сообщается, что российские военные планируют использование запрещенного химического вещества хлорпикрин против украинских сил в левобережных районах Херсонской области, чтобы получить контроль над Крынками.

Война •   •  24540 просмотра
Рашисты планируют применить химическое оружие против ВСУ на левобережье Херсонщины - СМИ

За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте

За минувшие сутки противник нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, а также 121 раз обстрелял украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников и отбили многочисленные атаки противника в разных регионах.

Война •   •  23013 просмотра
За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте

Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов"

В ночь на 25 января 2024 года с территории России и Крыма Украина была атакована 14-ю ударными беспилотниками противника.

Война •   •  23843 просмотра

Как сделать физические упражнения привычкой: перечислили 6 советов

Назвали шесть советов, чтобы превратить физические упражнения в устойчивую привычку.

Здоровье •   •  20218 просмотра
Как сделать физические упражнения привычкой: перечислили 6 советов

День противоречивой одежды. Что еще можно отметить 25 января

Сегодня, 25 января, любители моды отмечают День противоречивой одежды, бросая вызов традиционным модным нормам и поощряя эксцентричные наряды.

УНН Lite •   •  19774 просмотра
День противоречивой одежды. Что еще можно отметить 25 января

кремль угрожает сократить финансирование ВОТ, если там будет малая явка на "выборах"

кремль угрожает сократить финансирование временно оккупированных территорий в случае низкой явки на так называемых "выборах президента россии" в марте 2024 года.

Война •   •  24867 просмотра
кремль угрожает сократить финансирование ВОТ, если там будет малая явка на "выборах"