Уночі рф двічі атакувала Одещину, постраждало чотири людини - Кіпер
Київ • УНН
Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, повідомив про дві нічні атаки на Одесу з боку рф. Внаслідок атак було поранено чотирьох осіб
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів подробиці двох нічних атак рф на Одесу, передає УНН.
Деталі
Пауза між попередженнями про повітряну тривогу становила до 15 хвилин, інформує Кіпер.
"Сили ППО знищили 10 "шахедів".
Один з дронів, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки, госпіталізована.
Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито", - пише очільник ОВА.
У результаті атаки ворога постраждало чотири людини. Їм надано домомогу на місці, лікуються амбулаторно.
"Одну з постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів", - повідомив Кіпер.
Ще один ударний безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі, без детонації.
"Постраждалих немає. На місці працювали вибухотехніки", - додав очільник ОВА.
Також росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси.
Спалахнула потужна пожежа.
"Чоловіка, що поруч проїжджав на велосипеді, ударною хвилею скинуло на землю, отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху. Надано медичну допомогу, лікується амбулаторно", - розповів Кіпер.
Він додав, що правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів. І закликав жителів регіону не нехтувати повітряною тривогою та спускатися в укриття.
Сили ППО вночі знищили 11 «шахедів»25.01.24, 07:08 • 31612 переглядiв