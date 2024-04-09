Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ

В воронежской области рф ночью 9 апреля два беспилотника атаковали борисоглебский учебный авиационный центр, есть повреждения, пострадавших нет, пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

По словам жителей борисоглебска, атака на город произошла около 4 утра.

Как сообщается, два беспилотника атаковали борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова. Оба беспилотника взорвались.

Поврежден фасад здания и окна. Пострадавших якобы нет.

В соцсетях распространяют видео момента атаки БПЛА на борисоглебский учебный авиационный центр.

Ранее губернатор александр гусев сообщал об одном сбитом БПЛА, не уточнив, какое именно учреждение было атаковано.

Дополнение

В свою очередь в минобороны рф заявляли о сбитии ночью четырех беспилотников над территориями белгородской и воронежской области. Также у побережья Крыма была якобы уничтожена ракета "Нептун".