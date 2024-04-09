Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
p-800-oniksП-800 Оникс
krymКрым
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  23282 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  38191 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  122215 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  120820 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  164437 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  129417 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  205823 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193119 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182915 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152922 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Новости по теме
Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ

Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ

  •  12398 просмотра
ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

  •  15048 просмотра
Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

  •  14318 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье прогремел взрыв

  •  15051 просмотра
Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

  •  13475 просмотра
Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер

Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер

  •  13856 просмотра
Ракетный удар рф по Полтавской области: человек погиб, количество пострадавших возросло до 12

Ракетный удар рф по Полтавской области: человек погиб, количество пострадавших возросло до 12

  •  19293 просмотра
Армия рф утром ударила по Очакову на Николаевщине: есть повреждения

Армия рф утром ударила по Очакову на Николаевщине: есть повреждения

  •  18818 просмотра
Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА

Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА

  •  18077 просмотра
В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА

В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА

  •  17372 просмотра

Популярные

Белый дом обвинил Конгресс в том, что Украина теряет позиции на поле боя

Белый дом обвинил Конгресс в том, что Украина теряет позиции на поле боя

  •  87650 просмотра
На Львовщине работали силы ППО

На Львовщине работали силы ППО

  •  57763 просмотра
Миллер прокомментировал инцидент с беспилотниками на ЗАЭС

Миллер прокомментировал инцидент с беспилотниками на ЗАЭС

  •  60727 просмотра
The Telegraph: скорость реакции НАТО на угрозу зависит от железнодорожной инфраструктуры

The Telegraph: скорость реакции НАТО на угрозу зависит от железнодорожной инфраструктуры

  •  77315 просмотра
Иран открыл новое консульство в Дамаске

Иран открыл новое консульство в Дамаске

  •  42601 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  301918 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  325386 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  385120 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  452965 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  450582 просмотра

Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ

Два БПЛА атаковали и повредили борисоглебский авиационный учебный центр в воронежской области россии.

Новости Мира •   •  12398 просмотра
Ночью БПЛА атаковали учебный авиационный центр в воронежской области - росСМИ

ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

ЕС согласился продлить приостановление ввозных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС до 5 июня 2025 года, одновременно усилив защитные меры для чувствительных сельскохозяйственных продуктов, таких как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.

Экономика •   •  15048 просмотра
ЕС официально сообщил о согласовании продления либерализации торговли с Украиной с ограничениями: что предполагается

Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате удара по Волчанску пострадал 64-летний мужчина.

Война •   •  14318 просмотра
Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье, Украина, произошел взрыв после предупреждений о потенциальной атаке баллистических ракет с востока.

Война •   •  15051 просмотра
В Запорожье прогремел взрыв

Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Вражеские беспилотники атаковали Львовскую область, но все они были сбиты силами противовоздушной обороны, хотя обломки повредили объект инфраструктуры, вызвав пожар, который удалось быстро потушить без жертв.

Война •   •  13475 просмотра
Львовскую область ночью атаковали "шахеды", но были сбиты, обломки повредили объект критической инфраструктуры - ОВА

Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер

российские ударные беспилотники ночью нанесли удар по Одесской области, повредив частный дом и линию электропередач, но обошлось без жертв.

Война •   •  13856 просмотра
Ночью враг снова атаковал Одесскую область, есть повреждения, но без жертв - Кипер

Ракетный удар рф по Полтавской области: человек погиб, количество пострадавших возросло до 12

Российский ракетный удар попал в жилой дом в Полтавской области, Украина, в результате чего 1 человек погиб и 12 получили ранения, в том числе 2 детей, а также было повреждено несколько других зданий и автомобилей, что потребовало 3-часовой спасательной операции, в которой участвовали почти 100 спасателей.

Война •   •  19293 просмотра
Ракетный удар рф по Полтавской области: человек погиб, количество пострадавших возросло до 12

Армия рф утром ударила по Очакову на Николаевщине: есть повреждения

Утром российские войска обстреляли из артиллерии Очаков Николаевской области, повредив жилой дом и автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  18818 просмотра
Армия рф утром ударила по Очакову на Николаевщине: есть повреждения

Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА

4 человека погибли и 8 получили ранения в результате российского ракетного удара по Запорожью.

Война •   •  18077 просмотра
Ракетная атака рф на Запорожье унесла жизни 4 человек, 8 людей ранены - ОВА

В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 4 частных дома и гаражи, ранив 2 человек, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника "Шахед" во время ночного налета.

Война •   •  17372 просмотра
В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА