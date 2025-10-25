Ночной удар РФ баллистикой по Киеву: число жертв возросло до двух

Ночная атака рф на Киев баллистикой унесла жизни уже двух человек - еще один пострадавший скончался в больнице, сообщил в субботу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Один из пострадавших в результате атаки скончался в больнице. Своей атакой россия этой ночью убила двух киевлян