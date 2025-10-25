Ночной удар РФ баллистикой по Киеву: число жертв возросло до двух
Киев • УНН
Один из пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев скончался в больнице, увеличив число погибших до двух человек. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о гибели двух киевлян.
Один из пострадавших в результате атаки скончался в больнице. Своей атакой россия этой ночью убила двух киевлян
