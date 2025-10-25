Ночной удар РФ баллистикой по Киеву: число жертв возросло до двух

$41.900.00
06:30 • 5134 просмотра
Трамп анонсировал обсуждение войны рф против Украины с Си Цзиньпином: хочет помощи Пекина
03:58 • 11393 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 27751 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 45909 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 35800 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 37830 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 31187 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 51470 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 27608 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20691 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением24 октября, 22:33
Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg25 октября, 00:04
Франция готова направить войска в Украину в рамках гарантий безопасности - начштаба Сухопутных войск25 октября, 00:35
Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно25 октября, 01:06
"Игнорирует реальность": в ISW прокомментировали угрозы кремля ответом на возможное предоставление Украине ракет Tomahawk03:04
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 51470 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета24 октября, 11:40
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обеда24 октября, 11:32
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 83467 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Си Цзиньпин
Джорджия Мелони
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Италия
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ07:29
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет06:14
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайте24 октября, 09:50
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Сериал

Ночной удар РФ баллистикой по Киеву: число жертв возросло до двух

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Один из пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев скончался в больнице, увеличив число погибших до двух человек. Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о гибели двух киевлян.

Ночной удар РФ баллистикой по Киеву: число жертв возросло до двух

Ночная атака рф на Киев баллистикой унесла жизни уже двух человек - еще один пострадавший скончался в больнице, сообщил в субботу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Один из пострадавших в результате атаки скончался в больнице. Своей атакой россия этой ночью убила двух киевлян

- сообщил Ткаченко.

В Киеве после ночной атаки рф баллистикой задействовали вертолет: новые кадры последствий25.10.25, 10:41

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Киев