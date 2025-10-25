Нічний удар рф балістикою по Києву: кількість жертв зросла до двох

Нічна атака рф на Київ балістикою забрала життя вже двох людей - ще один постраждалий помер у лікарні, повідомив у суботу голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою росія цієї ночі вбила двох киян