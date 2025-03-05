Ночной ракетный удар по Павлограду: что известно о последствиях атаки
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Павлограду, повредив два промышленных предприятия. На одном из них возник пожар, также повреждены окна в двух пятиэтажках.
В ночь на 5 марта вражеские войска нанесли ракетный удар по Павлограду в Днепропетровской области. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
В результате данной атаки повреждения получили два промышленных предприятия, на одном из которых вспыхнул пожар. Пожарные ликвидировали возгорание.
Ударной волной выбило окна в двух пятиэтажных жилых домах. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.
Кроме того, под вражеский обстрел попала Покровская громада Никопольского района. Агрессор открыл огонь из тяжелой артиллерии. К счастью, там тоже обошлось без жертв и раненых.
Напоминаем
Ранее было сообщено, что в городе Днепр зафиксированы взрывы.
В Днепре прогремели взрывы05.03.25, 01:43 • 81497 просмотров