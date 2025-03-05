Нічний ракетний удар по Павлограду: що відомо про наслідки атаки

У ніч на 5 березня ворожі війська завдали ракетного удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Унаслідок даної атаки пошкоджень зазнали два промислові підприємства, на одному з яких спалахнула пожежа. Вогнеборці ліквідували займання.

Ударною хвилею вибило вікна у двох п'ятиповерхових житлових будинках. За попередньою інформацією, постраждалих серед мирного населення немає.

Окрім цього, під ворожий обстріл потрапила Покровська громада Нікопольського району. Агресор відкрив вогонь із важкої артилерії. На щастя, там теж обійшлося без жертв і травмованих.

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У Дніпрі пролунали вибухи