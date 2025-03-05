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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Нічний ракетний удар по Павлограду: що відомо про наслідки атаки

Київ • УНН

 • 62548 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по Павлограду, пошкодивши два промислові підприємства. На одному з них виникла пожежа, також пошкоджено вікна у двох п'ятиповерхівках.

Нічний ракетний удар по Павлограду: що відомо про наслідки атаки

У ніч на 5 березня ворожі війська завдали ракетного удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Унаслідок даної атаки пошкоджень зазнали два промислові підприємства, на одному з яких спалахнула пожежа. Вогнеборці ліквідували займання. 

Ударною хвилею вибило вікна у двох п'ятиповерхових житлових будинках. За попередньою інформацією, постраждалих серед мирного населення немає. 

Окрім цього, під ворожий обстріл потрапила Покровська громада Нікопольського району. Агресор відкрив вогонь із важкої артилерії. На щастя, там теж обійшлося без жертв і травмованих. 

Нагадаємо

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У Дніпрі пролунали вибухи 05.03.25, 01:43 • 81500 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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