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Ночная атака рф нанесла ущерб агропредприятию в Хмельницкой области

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 08:19  •  17335 просмотра

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Из-за российской атаки повреждено сельскохозяйственное предприятие в Хмельницкой области; о жертвах не сообщается

В результате ночной атаки российских войск в Хмельницкой области есть повреждения в агропредприятии, сообщил в среду первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Обновленная информация по результатам ночной атаки: ночью, во время очередной вражеской атаки, в области работали силы ПВО. Информация о пострадавших, травмированных не поступала. Вместе с тем, поступила информация, что в результате атаки в Шепетовском районе повреждена крыша, окна и двери помещения агропредприятия

- написал Тюрин в Facebook.

По его словам, все соответствующие службы работают.

Напомним

В Хмельницкой области ночью были слышны взрывы, работала ПВО.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Нічна атака рф завдала шкоди агропідприємству на Хмельниччині
Russian night attack damages agricultural enterprise in Khmelnytsky region
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