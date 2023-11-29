Ночная атака рф нанесла ущерб агропредприятию в Хмельницкой области

В результате ночной атаки российских войск в Хмельницкой области есть повреждения в агропредприятии, сообщил в среду первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

Обновленная информация по результатам ночной атаки: ночью, во время очередной вражеской атаки, в области работали силы ПВО. Информация о пострадавших, травмированных не поступала. Вместе с тем, поступила информация, что в результате атаки в Шепетовском районе повреждена крыша, окна и двери помещения агропредприятия - написал Тюрин в Facebook.

По его словам, все соответствующие службы работают.

Напомним

В Хмельницкой области ночью были слышны взрывы, работала ПВО.