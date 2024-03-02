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Ночная атака рф на Одессу: установили данные трех погибших

Ночная атака рф на Одессу: установили данные трех погибших

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 11:12  •  12752 просмотра

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Количество жертв недавнего российского теракта в Одессе, Украина, возросло до четырех после того, как из-под завалов было деблокировано еще одно тело.

Количество жертв террористической атаки россиян возросло до четырех. Еще одно тело деблокировано из-под завалов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что также установлены данные трех других погибших: женщина 1952 года рождения, мужчина 1988 г.р. и малыш 2021 года рождения.

"Спасательная операция не останавливается ни на секунду. Но, учитывая то, что под завалами еще могут быть люди - сотрудники буквально по кирпичику разбирают все, очень осторожно. На месте - экстренная медпомощь, городские власти, которые организовали дополнительные палатки, штабы, чтобы дать людям нужную помощь. Работают психологи. Пострадавшим предоставлена возможность размещения в школе, которая рядом", - сообщил он в эфире марафона "Единые новости".

По словам главы ОВА, рядом с домом, куда попал российский дрон, нет ни одного военного объекта.

"Сегодня большое внимание приковано именно к этому дому, где проживают гражданские люди, никаких военных объектов рядом нет. Констатируем дополнительное преступление рф в отношении гражданского населения", - говорит он.

Глава облгосадминистрации также рассказал, что в городе продолжаются работы по восстановлению домов, пострадавших в результате атак рф ранее.

"Есть дом на ул. Средняя, уже продолжаются застройщиком восстановительные работы. Есть другие дома, где застройщики завершают ремонтные работы и люди возвращают в свои дома. Есть дома, которые были снесены, потому что не подлежат восстановлению", - рассказал он.

Также Кипер отметил, что на уровне областной власти на постоянной основе продолжается работа по усилению воздушного щита.

"Эта работа продолжается, и к этой работе приобщается Президент, который постоянно обращает на это внимание в ходе переговоров с международными партнерами. Если бы не было этого усиления - последствия были бы гораздо хуже.

Я часто в ходе встреч с нашими партнерами говорю им, что пока вы думаете - у нас гибнут люди. Я всегда им говорю - дайте ПВО, и тогда не будет разрушений и вы не будете оказывать помощь по восстановлению", - добавил он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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