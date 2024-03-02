Нічна атака рф на Одесу: встановили дані трьох загиблих

Кількість жертв терористичної атаки росіян зросла до чотирьох. Ще одне тіло деблоковано з-під завалів. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

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Він уточнив, що також встановлено дані трьох інших загиблих: жінка 1952 року народження, чоловік 1988 р.н. та малюк 2021 року народження.

"Рятувальна операція не зупиняється ні на секунду. Але, враховуючи те, що під завалами ще можуть бути люди – співробітники буквально по цеглині розбирають все, дуже обережно. На місці - екстрена меддопомога, міська влада, яка організувала додаткові палатки, штаби, аби дати людям потрібну допомогу. Працюють психологи. Постраждалим надана можливість розміщення в школ, яка поруч", - повідомив він в ефірі марафону "Єдині новини".

За словами очільника ОВА, поруч з будинком, куди поцілив російський дрон, немає жодного військового об'єкта.

"Сьогодні велика увага прикута саме до цього будинку, де проживають цивільні люди, жодних військових об’єктів поруч немає. Констатуємо додатковий злочин рф відносно цивільного населення", - каже він.

Очільник облдержадміністрації також розповів, що в місті тривають роботи з відновлення будинків, які постраждали внаслідок атак рф раніше.

"Є будинок на вул. Середня, уже тривають забудовником відновлювальні роботи. Є інші будинки, де забудовники завершують ремонтні роботи і люди повертають до своїх помешкань. Є будинки, які були знесені, бо не підлягають відновленню", - розповів він.

Також Кіпер наголосив, що на рівні обласної влади на постійній основі триває робота з посилення повітряного щита.

"Ця робота триває, і до цієї роботи долучається Президент, який постійно звертає на це увагу у ході перемовин з міжнародними партнерами. Якби не було цього посилення – наслідки були б набагато гірші.

Я часто в ході зустрічей з нашими партнерами кажу їм, що поки ви думаєте - у нас гинуть люди. Я завжди їм кажу - дайте ППО, і тоді не буде руйнувань і ви не будете надавати допомогу щодо відновлення", - додав він.