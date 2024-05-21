Ночная атака рф на Харьков: пострадали 7 человек, двое - от ракетного удара по транспортному предприятию

В Харькове в результате ночной дроново-ракетной атаки российских войск повреждены 25 грузовиков, автобусов, легковые автомобили и здания, 7 человек пострадали, причем два человека - в результате ракетного обстрела транспортного предприятия, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

02:15, Харьков. В результате ночного обстрела БПЛА по четырем локациям в городе повреждены 25 грузовых автомобилей и автобусов, 3 легковых автомобиля. Также повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятия. Повреждены 4 частных дома. В результате ракетного обстрела транспортного предприятия пострадали 2 человека. Всего пострадали 7 человек - острая реакция на стресс - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Кроме того, по его словам, в 19:45 в селе Ивашки Богодуховского района в результате обстрела разрушен дом, повреждены еще 5, хозяйственные постройки.

В 16:00 в селе Каменка Изюмского района в результате подрыва на взрывоопасном предмете пострадал гражданский мужчина - госпитализирован.

"На Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти в два раза. Враг совершил пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцов и Волчанска. Бои еще продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируемая. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны", - сообщил Синегубов.

"На Купянском направлении количество попыток оккупантов идти вперед увеличилось до 13. Бои продолжаются в районах сел Синьковка и Стельмаховка. В ходе боев потерь позиций и территорий не допущено", - сообщил глава Харьковской ОВА.

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