Нічна атака рф на Харків: постраждали 7 людей, двоє - від ракетного удару по транспортному підприємству
Київ • УНН
У Харкові в результаті нічної дроново-ракетної атаки російських військ пошкоджено 25 вантажівок, автобусів, легкові автомобілі та будівлі, 7 людей постраждали, при чому двоє людей - внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства, а в Богодухівському району обстріли пошкодили будинки.
У Харкові в результаті нічної дроново-ракетної атаки російських військ пошкоджено 25 вантажівок, автобусів, легкові автомобілі та будівлі, 7 людей постраждали, при чому двоє людей - внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
02:15 Харків. Внаслідок нічного обстрілу БПЛА по чотирьом локаціям у місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, 3 легкових автомобілі. Також пошкоджено вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємств. Пошкоджено 4 приватні будинки. Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали 2 людини. Всього постраждали 7 людей - гостра реакція на стрес
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Окрім того, з його слів, о 19:45 у селі Івашки Богодухівського району внаслідок обстрілу зруйновано будинок, пошкоджено ще 5, господарчі споруди.
О 16:00 у селі Кам'янка Ізюмського району внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі постраждав цивільний чоловік - госпіталізований.
На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази. Ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони", - повідомив Синєгубов.
"На Купʼянському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено", - повідомив голова Харківської ОВА.
На фронті з початку доби відбулося 95 бойових зіткнень – Генштаб20.05.24, 23:27 • 90041 перегляд