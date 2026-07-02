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Ночная атака на Киев: пожары в центре города, горит крыша отеля

Киев • УНН

 • 2436 просмотра

В результате ночной атаки дронов на Киев в Шевченковском районе возникли пожары. Возгорание произошло на крыше трехэтажного нежилого здания и отеля.

Ночная атака на Киев: пожары в центре города, горит крыша отеля

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 2 июля, в столице произошло несколько пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные власти.

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Так, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о пожаре в центре города.

В Шевченковском районе горит крыша трехэтажного нежилого здания. Экстренные службы на месте

- отметил Кличко.

В свою очередь начальник столичной МВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Шевченковском районе в результате атаки произошло возгорание в гостинице.

"В Шевченковском районе, в центре столицы, также возгорание - на крыше гостиницы. Спасатели и пожарные на месте. Атака на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях!" - призвал позже Кличко.

Напомним

Враг поздно вечером в среду, 1 июля, атаковал Киев дронами с нескольких направлений, есть угроза атаки в несколько этапов. Обломки БпЛА упали в Деснянском и Шевченковском районах.

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Вадим Хлюдзинский

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