Ночная атака на Киев: пожары в центре города, горит крыша отеля

В результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 2 июля, в столице произошло несколько пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные власти.

Подробности

Так, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о пожаре в центре города.

В Шевченковском районе горит крыша трехэтажного нежилого здания. Экстренные службы на месте - отметил Кличко.

В свою очередь начальник столичной МВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Шевченковском районе в результате атаки произошло возгорание в гостинице.

"В Шевченковском районе, в центре столицы, также возгорание - на крыше гостиницы. Спасатели и пожарные на месте. Атака на столицу продолжается. Находитесь в укрытиях!" - призвал позже Кличко.

Напомним

Враг поздно вечером в среду, 1 июля, атаковал Киев дронами с нескольких направлений, есть угроза атаки в несколько этапов. Обломки БпЛА упали в Деснянском и Шевченковском районах.

АЗК WOG в Киеве и области не будут работать в ночь на 2 июля из-за угрозы массированного обстрела