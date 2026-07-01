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АЗК WOG в Киеве и области не будут работать в ночь на 2 июля из-за угрозы массированного обстрела

Киев • УНН

 • 776 просмотра

В ночь на 2 июля АЗК WOG в Киеве и Киевской области не будут работать с 23:00 до 07:00 из-за возможного массированного обстрела. Компания призвала учесть это при планировании поездок.

АЗК WOG в Киеве и области не будут работать в ночь на 2 июля из-за угрозы массированного обстрела

В Киеве и области в ночь на 2 июля АЗС сети WOG будут закрыты из-за угрозы массированного обстрела, передает УНН со ссылкой на сеть АЗС WOG.

АЗС в г. Киеве и в Киевской области будут закрыты с 23:00 01.07.2026 до 07:00 02.07.2026. В связи с возможным массированным обстрелом и с целью обеспечения безопасности персонала и клиентов 

- говорится в сообщении.

В компании WOG призвали учесть информацию о закрытии АЗС при планировании поездок и передвижений.

Добавим

Ранее стало известно, что с учетом безопасности ситуации в ряде областей Украины на АЗС WOG будет введен особый режим работы.

С 1 июля 2026 года на АЗС WOG в Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях, а также на части АЗС Полтавской области будут действовать следующие правила:

- АЗС не будут работать в период с 21:00 до 07:00;

- в ночное время все внешнее освещение на АЗС будет выключено;

- во время воздушной тревоги отпуск топлива будет приостановлен, в том числе через сервис дистанционной заправки WOG PAY Топливо.

Также с учетом безопасности ситуации WOG рекомендует не оставлять автомобили и не планировать ночевку крупногабаритного транспорта возле АЗС.

Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф01.07.26, 19:49 • 11384 просмотра

Антонина Туманова

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