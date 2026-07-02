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Ночная атака на Киев: число погибших возросло до восьми, 34 ранены - фоторепортаж

Киев • УНН

 • 770 просмотра

Ночью 2 июля российские войска массированно атаковали Киев. Погибли 8 человек, 34 пострадали, среди них есть дети.

Ночная атака на Киев: число погибших возросло до восьми, 34 ранены - фоторепортаж

Враг в ночь на четверг, 2 июля, массированно атаковал Киев. Как сообщил мэр города Виталий Кличко, количество погибших возросло до пяти. Еще 34 человека пострадали, 32 из них медики госпитализировали, двум оказали помощь на месте, сообщает УНН.

Детали

Наш фотокорреспондент публикует кадры с места ударов. В частности, на фото последствия попадания возле станции метро "Нивки".

Фото: Андрей Ходьков  

Позже начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что количество жертв российского удара возросло до 8.

"Враг в очередной раз целенаправленно бьет по жилым кварталам и убивает мирных жителей. Имеем очень серьезные разрушения и большое количество пострадавших, в том числе детей", - отметил Ткаченко.

Напомним

Во время ночной атаки на Киев враг попал по подстанции скорой помощи в Шевченковском районе. В результате удара ранены 5 медицинских работников.

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Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев