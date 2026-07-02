Ночная атака на Киев: 5 раненых, повреждены жилые дома
Киев • УНН
В результате ночной вражеской атаки на Киев пострадали 5 человек в Шевченковском районе. В Голосеевском районе возник пожар в многоэтажном доме.
В Киеве в результате ночной вражеской атаки ранены по меньшей мере 5 человек. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, Киев находится под атакой баллистики и БпЛА.
В Шевченковском районе, предварительно, 5 пострадавших. Медики работают на месте. В Голосеевском районе горит крыша многоэтажного жилого дома. Экстренные службы направляются на место
В свою очередь начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко констатировал, что в результате вражеской атаки в Шевченковском районе зафиксировано разрушение жилого дома, а в Голосеевском районе вспыхнул пожар в многоэтажке.
В Деснянском районе частичное разрушение жилого дома
Тем временем Воздушные силы ВСУ предупреждают о реактивных и ударных БпЛА на Киев с востока и ракете, которая направляется с севера на Киев.
Напомним
В Киеве в ночь на четверг, 2 июля, прозвучала серия взрывов. В 1:59 Воздушные силы ВСУ предупредили, что баллистические ракеты приближаются к Киеву с востока. Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о первых взрывах.
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