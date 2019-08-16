НКРЭКУ снизил тариф на услуги Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 15 августа одобрила проект постановления о снижении тарифа на услуги по передаче электроэнергии "Укрэнерго". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу НКРЭКУ в Facebook.
Новые тарифы начнут действовать с 1 октября 2019 года. За 1 мегаватт-час Укрэнерго получать 159,3 гривны.
"Также, учитывая указанное решение, Регулятором принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которым с 01.10.2019 корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения", - говорится в сообщении.
Напомним, НКРЭКУ подавала апелляцию на отмену тарифов "Укрэнерго".