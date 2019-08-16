НКРЭКУ снизил тариф на услуги Укрэнерго

Новые тарифы начнут действовать с 1 октября 2019 года. За 1 мегаватт-час Укрэнерго получать 159,3 гривны.

"Также, учитывая указанное решение, Регулятором принято решение об одобрении проектов постановлений НКРЭКУ, согласно которым с 01.10.2019 корректируются тарифы на услуги по распределению электроэнергии для операторов систем распределения", - говорится в сообщении.

Напомним, НКРЭКУ подавала апелляцию на отмену тарифов "Укрэнерго".