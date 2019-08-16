НКРЕКП знизив тариф на послуги Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 15 серпня схвалила проект постанови про зниження тарифу на послуги з передачі електроенергії "Укренерго". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку НКРЕКП у Facebook.
Нові тарифи почнуть діяти з 1 жовтня 2019 року. За 1 мегават-годину Укренерго отримуватиме 159,3 гривні.
"Також, враховуючи зазначене рішення, Регулятором прийнято рішення щодо схвалення проєктів постанов НКРЕКП, згідно з якими з 01.10.2019 коригуються тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для операторів систем розподілу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, НКРЕКП подавала апеляцію на відміну тарифів "Укренерго".