НКРЭКУ сегодня планирует разобраться с вопросом абонплаты за газ

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53978 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105550 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162552 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119418 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118319 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113517 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104927 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107247 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103726 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155410 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
НКРЭКУ сегодня планирует разобраться с вопросом абонплаты за газ

НКРЭКУ сегодня планирует разобраться с вопросом абонплаты за газ

Киев  •  УНН

 • 17909 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что в понедельник рассмотрит вопрос о приостановлении и внесении изменений в некоторые постановления регулятора в сфере природного газа "с целью недопущения повышения общего счета для населения", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

"Учитывая социальную значимость этого вопроса НКРЭКУ выступает за дополнительную обработку с целью защиты населения и неповышения общего счета; проведет дополнительные консультации с Кабинетом министров Украины в части компетенций, что напрямую зависят от правительства, а именно - распространение субсидий на услуги по транспортировке и распределению природного газа; инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими типоразмерами и перенесет введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию", - говорится в сообщении.

Указано также, что на открытое заседание НКРЭКУ на 10 апреля 2017 года выносится вопрос о приостановлении и внесении изменений в некоторые постановления регулятора в сфере природного газа "с целью недопущения повышения общего счета для населения".

Напомним, с 1 апреля украинцы должны были платить за газ по двум показателям. Это произошло из-за разграничения цены газа и стоимости его транспортировки и поставки. В частности, по решению НКРЭКУ, с 1 апреля украинцы отдельно должны были платить абонентскую плату при оплате газоснабжения.

Также напомним, НКРЭКУ планирует на 3 месяца приостановить решение о введении абонплаты на газ.

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